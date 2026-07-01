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21.07.2026
Künstliche Intelligenz

Gefeuert per Algorithmus

USA: Meta-Beschäftigte klagen vor Gericht gegen Entlassungen durch KI-gestützte Auswahlverfahren

Von Lars Pieck
Ein US-Richter hat den Antrag von 26 Meta-Beschäftigten abgewiesen, ihre Entlassung vorläufig auszusetzen. Die Kläger werfen dem Konzern vor, KI-gestützte Auswahlverfahren eingesetzt zu haben, durch die Beschäftigte aufgrund einer Behinderung oder krankheitsbedingter Abwesenheit gezielt für Stellenstreichungen ausgewählt worden seien. Laut Klage habe die KI bei den Leistungsbewertungen geschützte Urlaubszeiten oder Behinderungen nicht berücksichtigt. Dadurch seien M...

Artikel-Länge: 4220 Zeichen

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