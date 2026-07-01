21.07.2026

Spanien

Kein Aufatmen für Carles Puigdemont

Spanien: Amnestiegesetz vom Europäischen Gerichtshof bestätigt. Strafverfolgung von Separatistenführer nach wie vor möglich

Von Camela Negrete

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern recht gegeben und am Freitag entschieden, dass das spanische Amnestiegesetz mit der EU-Jurisdiktion im Einklang ist. Trotzdem darf der frühere katalanische Präsident Carles Puigdemont nicht nach Spanien zurückkehren, ohne eine Verhaftung zu fürchten. Denn ihm werden auch andere Delikte vorgeworfen, die nicht unter das Amnestiegesetz fallen. So wirft ihm Spaniens Oberster Gerichtshof...

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