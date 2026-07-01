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21.07.2026
Balkanstaaten

Serbischer Balanceakt

Präsident Vučić verzichtet im Vorfeld von Neuwahlen auf Verurteilung Russlands

Von Slavko Stilinović
Der serbische Präsident Aleksandar Vučić bleibt seinem Schaukelkurs zwischen Ost und West treu. Anfang vergangener Woche hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass sie gegenwärtig keine Fortschritte in Serbien erkenne, die das Land einer Mitgliedschaft näherbrächten – lediglich Montenegro dürfe in nächster Zukunft auf einen Beitritt hoffen. Am Sonntag wiederholte Vučić dann laut der Agentur Viory (früher RT) in der Stadt Lapovo vor Journalisten: »Sie kennen die Politi...

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