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21.07.2026
Maritime Wirtschaft

Fanggebiete in Gefahr

Fischereidialog Niedersachsen: Landesregierung legt Auswahl von Verbotszonen vor. Umweltverbände fordern strengere Maßnahmen. Küstenfischer befürchten »Kutterfriedhof«

Von Oliver Rast
Der Morgen riecht nach Diesel und Salz, der Himmel ist nebelverhangen. Im Hafen von Neuharlingersiel brummen die ersten Motoren. Ein tiefes, gleichmäßiges Grollen, das durch die Planken dringt. Küstenfischer machen sich startklar. In die Fanggebiete im niedersächsischen Wattenmeer – etwa bei den ostfriesischen Inseln Spiekeroog und Langeoog. Nur: Die »rot-grüne« Landesregierung plant, die Küstenfischerei weiter einzuschränken. Neue Vorgaben der EU-Biodiversitätsstra...

Artikel-Länge: 4575 Zeichen

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