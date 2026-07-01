21.07.2026

Union nach Spahn-Rücktritt

Veränderungen in der Aufstellung

Union: Nachfolger für zurückgetretenen Fraktionschef Spahn soll nächste Woche gewählt werden

Von Kristian Stemmler

In der Union hat nach dem seltsam eilig anmutenden Abgang ihres Fraktionschefs Jens Spahn die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Am Montag beriet das Präsidium der CDU; wer es werden soll, blieb vorläufig – jedenfalls für Außenstehende – offen. Parteichef Friedrich Merz kündigte lediglich an, dass die Fraktion noch während der Sommerpause am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll, um den Nachfolger zu wählen. Merz will die Nachfolge zügig regeln und ...

Artikel-Länge: 4299 Zeichen