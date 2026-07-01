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21.07.2026
Kino

Das große Flattern

Am Nerv der Zeit: Nepomuk Pfaffs Film »Insekten – Helden im Verborgenen«

Von Gisela Sonnenburg
Sie flattern, kriechen, fleuchen – und leuchten manchmal. Im trendigen Kinofilm »Insekten – Helden im Verborgenen« von Regisseur Nepomuk Pfaff spielen sie ganz ungezwungen die Hauptrollen. Insekten, früher als beißende, stechende, surrende Biester verpönt, sind die neuen Stars in unserem Naturverständnis. Denn Insekten sind, als Nahrungsgrundlage und bestäubende Helfershelfer in den Biokreisläufen, überlebenswichtig für den Rest der lebendigen Welt. Und jetzt? Sie s...

Artikel-Länge: 3106 Zeichen

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