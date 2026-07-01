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17.07.2026
Spanischer Bürgerkrieg

Kampf um Kontrolle

Vor 90 Jahren putschte das spanische Militär gegen die Republik. In den ersten Tagen entschied sich, welche Stadt unter wessen Herrschaft fiel. In der besonders umkämpften Hauptstadt Kataloniens siegte die Linke. Über Barcelona im Juli 1936

Von Werner Abel
Oft sind es Bilder, die einen Zeitabschnitt, ein historisches Geschehnis oder gar eine ganze Epoche am besten widerspiegeln. Als Konterrevolutionäre 1960 im Hafen von Havanna den belgischen Dampfer »La Coubre« sprengten, der Waffen für den jungen Staat geladen hatte, lichtete der kubanische Fotograf Alberto Korda die Mitglieder der kubanischen Führung ab, die an der Trauerfeier für die Opfer des Sabotageaktes teilnahmen. Darunter war auch Ernesto Che Guevara. Die Au...

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