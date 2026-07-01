16.07.2026

Theater

Geburt und Tod des Kapitalismus

In »Hydriotaphia or The Death of Sir Thomas Browne« widmet sich der US-Dramatiker Tony Kushner der ursprünglichen Akkumulation. Ein Gruß zum 70. Geburtstag

Von Ingar Solty

Seit wann gibt es Kapitalismus? Diese Frage strebt ins Zentrum dessen, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Unsere Antwort ist zentral dafür, wie wir das zerstörerische System überwinden und mit wem. Die wesentlichen Streitpunkte sind: Gibt es Kapitalismus womöglich schon immer, erst seit der Existenz der Handel treibenden europäischen Stadtstaaten ab dem 11./12. Jahrhundert, seit der kolonialen Ausplünderung Amerikas nach 1492, oder entstand er im späten 16.,...

Artikel-Länge: 24234 Zeichen