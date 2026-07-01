Zum Inhalt der Seite
16.07.2026
Theater

Geburt und Tod des Kapitalismus

In »Hydriotaphia or The Death of Sir Thomas Browne« widmet sich der US-Dramatiker Tony Kushner der ursprünglichen Akkumulation. Ein Gruß zum 70. Geburtstag

Von Ingar Solty
Seit wann gibt es Kapitalismus? Diese Frage strebt ins Zentrum dessen, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Unsere Antwort ist zentral dafür, wie wir das zerstörerische System überwinden und mit wem. Die wesentlichen Streitpunkte sind: Gibt es Kapitalismus womöglich schon immer, erst seit der Existenz der Handel treibenden europäischen Stadtstaaten ab dem 11./12. Jahrhundert, seit der kolonialen Ausplünderung Amerikas nach 1492, oder entstand er im späten 16.,...

Artikel-Länge: 24234 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »unser amerika« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.