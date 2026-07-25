25.07.2026

Wenn die Welt brennt

Die Lebensgeschichten der Spanien-Freiwilligen und Psychoanalytikerinnen Marie Langer und Goldy Parin-Matthèy

Von Erich Hackl

Es liegt auf der Hand, die beiden Bücher gemeinsam zu besprechen. Schließlich haben sich die Frauen, die darin zu Wort kommen, gekannt und geschätzt; sie sind, getrennt zwar, doch aus demselben Land und zur selben Zeit, 1937, in den Spanienkrieg gezogen, wo sie im Sanitätsdienst der Internationalen Brigaden tätig waren: die 1910 in Wien geborene Marie »Mimi« Langer als Ärztin, die ein Jahr jüngere Liselotte »Goldy« Matthèy, Grazerin mit Schweizer Staatsbürgerschaft,...

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