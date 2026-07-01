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20.07.2026
Steuergerechtigkeit

Die armen Erben

Mieten und Erbschaftssteuer: Eine Studie räumt mit einem Mythos der Eigentümerlobby auf

Für die Studienreihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat sich Julia Jirmann vom Netzwerk Steuergerechtigkeit mit dem neoliberalen Mythos befasst, dass Immobilieneigentümer bzw. -erben durch Besteuerung unter Druck geraten. Die Eigentümerlobby verbreitet seit vielen Jahren, dass durch die Erbschaftssteuer auch »soziale Vermieter« gezwungen seien, die Mieten zu erhöhen, oder ihre Immobilien verkaufen müssten. Wohnimmobilien machen 56 Prozent des privaten Vermögens in Deut...

Artikel-Länge: 2857 Zeichen

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