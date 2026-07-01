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20.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Schwemmwiese Wer die rauhe Nordsee und den harten Wellengang liebt, für den ist das Binnenmeer Ostsee eher eine »überschwemmte Wiese«. In der ersten Folge geht es zu den Förde- und Hafenstädten. Den Dreiteiler zeigt 3sat am Stück. BRD 2015. → Land zwischen Belt und Bodden. Von Flensburg bis Lübeck. 3sat, 15.15 Uhr Den Stöpsel ziehen Die Sackskys von nebenan haben sichtlich und vor allem hörbar Freude in ihrem neuen Planschbecken. Carrie macht mobil gegen den Spaß. N...

Artikel-Länge: 2136 Zeichen

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