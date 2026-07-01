20.07.2026

Literatur

Es sind viele

Von Frank Schäfer

Das Combo Venezia im Stadtteil Cannaregio haut ziemlich auf den Putz mit seiner toffen Historie. Das Hotel war nämlich mal ein Mönchskloster. Entsprechend großzügig bemessen ist der von einem pittoresken Säulenwandelgang gesäumte Innenhof, wo schon im 12. Jahrhundert kurios frisierte Männer mit Volldampf das Christkindl priesen. Mittlerweile darf man hier den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und ganz untranszendent – frühstücken. Die Tauben wissen das auch u...

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