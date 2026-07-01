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20.07.2026
Kooperation BRD und Algerien

Frankreich außen vor

BRD und Algerien schließen 30 Verträge zur intensiveren Kooperation ab

Von Sabine Kebir
Die über 60jährige Zusammenarbeit mit Deutschland sei immer und sogar in der Zeit der staatlichen Teilung gut und vertrauensvoll gewesen. Das sagte Algeriens Ministerpräsident bei seinem Staatsbesuch in der BRD am vergangenen Donnerstag. Bei der zugehörigen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz wurde bekanntgegeben, dass insgesamt 30 Verträge zwischen den beiden Staaten abgeschlossen worden waren. Dadurch wird die Kooperation in den Bereichen Wirtschaft, ...

Artikel-Länge: 3743 Zeichen

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