20.07.2026

Nahostkonflikt

Aufschrei zur Rettung des Arztes Abu Safija

Immer mehr Stimmen fordern Freilassung des von Israel eingekerkerten und gefolterten Klinikdirektors aus Gaza

Von Helga Baumgarten, Jerusalem

Vergangenen Dienstag konnte Rechtsanwalt Nasser Odeh den eingekerkerten Arzt Hussam Abu Safija aus Gaza wieder besuchen. Mit dabei war ein Rechtsvertreter der »Ärzte für Menschenrechte Israel« (PHRI – Physicians for Human Rights Israel). PHRI kritisiert die fortgesetzte unmenschliche Isolationshaft Abu Safijas im unterirdischen Foltergefängnis Rakefet. Schon die Besuchsbedingungen verhinderten jede vertrauliche Kommunikation der beiden Anwälte mit Abu Safija. In ein...

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