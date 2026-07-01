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20.07.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Steve Bikos Erbe lebt

Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Bedeutung der südafrikanische Freiheitskämpfer Steve Biko (1946–1977) für junge Menschen hat. Ich bin der Meinung, dass Stephen Bantu Biko – oder Steve Biko, wie er sich selbst nannte – nach wie vor eine ausschlaggebende Stimme innerhalb der Antiapartheidbewegung sowie der weltweiten Freiheitsbewegung der Schwarzen ist. Sein 1978 posthum veröffentlichtes Buch »I Write What I Like« ist nicht einfach eine einsame Stimme des...

Artikel-Länge: 3986 Zeichen

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