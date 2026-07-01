20.07.2026

Union Busting

Filetierung bei Hotelkette

Rheinland-Pfalz: Novum Hospitality entlässt Beschäftigte vor Betriebsratsgründung und lagert Personal aus – NGG kündigt Konflikte an

Von Jessica Reisner

Es muss sie wie ein Blitz getroffen haben: die 50 Angestellten des »Garner Hotels« in Mainz-Bretzenheim und des »Holiday Inn – the Niu, Mood Mainz«. Ohne Vorankündigung erhielt der Großteil beider Belegschaften Ende Juni Kündigungsschreiben. Diese sollen nicht persönlich übergeben, sondern lediglich in die Briefkästen geworfen worden sein. Unter den Gekündigten: Schwangere, Auszubildende und Schwerbehinderte. Also Menschen, die besonderen Kündigungsschutz genießen. ...

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