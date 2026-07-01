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20.07.2026
Unblock Cuba!

Vertrauen in die Revolution

Fiesta de Solidaridad: Solidarisch feiern trotz dramatischer Lage in Kuba. Ehrliche Worte der Botschafterin

Von Annuschka Zak
Schon von weitem schallen kubanische Rhythmen durch die Parkaue Lichtenberg in Berlin. Kinder hopsen kreischend auf einer Hüpfburg. Mit Mojitos und Bier wird angestoßen. Laut Veranstaltern tummelten sich am Sonnabend mehr als 3.000 Besucher auf der Fiesta de Solidaridad, dem größten Solidaritätsfest für Kuba in Europa. Dieses Jahr feiert der Bundesarbeitskreis Cuba Sí sein 35jähriges Bestehen und den 100. Geburtstag Fidel Castros im August. Bekannte umarmen einander...

Artikel-Länge: 4517 Zeichen

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