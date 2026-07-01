18.07.2026

Chronik

Anno … 30. Woche

1906, 20. Juli: Als erstes europäisches Land führt Finnland das aktive und passive Frauenwahlrecht ein. Weltweit wird das aktive Frauenwahlrecht zum ersten Mal 1893 auf den Cookinseln und in Neuseeland eingeführt. 1946, 22. Juli: In New York unterzeichnen 61 Staaten die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darin wird die Zielstellung formuliert, den Gesundheitszustand der Menschen aller Völker zu heben. Gesundheit wird als Zustand vollständigen körperli...

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