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18.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Süße Versuchung Mehmet Yilmaz in Neckarsulm ist Usta, ein Meister in Sachen Baklavabacken. In seiner Stube fertigt er Teig und Pistazienfüllung nach eigenem Rezept. BRD 2026. →Handwerkskunst: Wie man Baklava macht. SWR/SR, Sa., 14.00 Uhr Suchen, bis der Arzt kommt 1990 wurde Vincent van Goghs »Bildnis des Dr. Gachet«, das der Maler genau 100 Jahre zuvor von seinem Nervenarzt in Auvers-sur-Oise bei Paris anfertigte, versteigert. Seitdem ist das Porträt verschollen. B...

Artikel-Länge: 2050 Zeichen

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