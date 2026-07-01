18.07.2026

Internationale Organisationen

Diplomatie von Donalds Gnaden

Von wegen Wiederaufbau Gazas. Trumps »Friedensrat«, den er mit nahezu uneingeschränkter Vollmacht führt, ist vor allem ein Instrument, um die Vereinten Nationen zu untergraben

Von Jörg Kronauer

Die Forderung brachte selbst Human Rights Watch auf die Palme. »Das UNRWA«, das UN-Hilfswerk für die Palästinenser, »hat im neuen Gaza nichts zu suchen«: So hatte sich jüngst das »Board of Peace« geäußert, eine von US-Präsident Donald Trump im Januar gegründete Organisation. Das Besondere daran: Das »Board of Peace« ist gegenwärtig damit befasst, den Trumpschen »Friedensplan« für den Gazastreifen umzusetzen, also das »neue Gaza« zu schaffen. Man tat also gut daran, ...

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