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17.07.2026
Theater

Theorie des Partisanen

Frank Castorf zum 75. Geburtstag

Von Andreas Hahn
Der aktuelle Intendant der Berliner Volksbühne, Matthias Lilienthal, erinnerte sich: »Ivan Nagel sagte, er kennt eine junge wilde Gruppe, der man das Haus geben solle. Wenn die scheitern, soll man das Haus schließen und ein Schwimmbad daraus machen. Aber wenn das genial wird, verändert diese Truppe die gesamte Theaterwelt.« Er tat das in dem von Frank Raddatz 2016 herausgegebenen Interviewband »Republik Castorf«. Inzwischen plant die Volksbühne ja, selbst vorübergeh...

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