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18.07.2026
WM-Kolumne

Zwick

Gras

Von Jürgen Roth
Nicht bloß Sport gucken, Sport treiben!« dekretierte die schöne Frau. Wir fuhren nach Abenberg. Im Naturbadeweiher drehte sie ihre Runden. Danach fühlte sie sich federleicht und fetafrisch. In Rudelsdorf hielten wir am Landgasthaus Zwick. Beim Namen Zwick springe ich an. Eckhard und Regina Henscheids poetisch aus dem Ruder laufende biographische Studie »Die Zwicks – Fronvögte, Zwingherrn und Vasallen« (1995) über Eduard Zwick, den »Mount Everest« der »Bädertüchtigke...

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