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18.07.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Superschwacher Yen

Von Lucas Zeise
In 2023 überholte Deutschland in der Reihenfolge der größten Volkswirtschaften der Erde – gemessen am jährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) – Japan und rangiert seitdem – nach den USA und China – an dritter Stelle. Weder war Deutschland besonders kräftig gewachsen, noch war Japan in eine Rezession abgetaucht. Deutschland verdankte diesen »Erfolg« einzig und allein dem Wechselkurseffekt. Der Yen wurde im Vergleich zum US-Dollar und zum Euro immer billiger. Der Trend ...

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