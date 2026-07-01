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18.07.2026
Nahostkonflikt

Warnschüsse aus Teheran

USA bombardieren erneut Klinik für Kinder. Iran könnte Wasserversorgung der arabischen Golfstaaten zerstören

Von Lars Lange
Sechs Nächte in Folge hat das US-Militär bis zum Wochenende Ziele in Iran bombardiert, auch in der Nacht auf Freitag mit einer neuerlichen Angriffswelle, über deren genaue Ziele die USA keine Auskunft gaben. Binnen weniger Stunden meldeten Irans Revolutionsgarden eine Vergeltungsoperation. Nach eigenen Angaben zerstörten sie Radaranlagen und Aufklärungsflugzeuge auf einem US-Stützpunkt in Bahrain, trafen ein Luftabwehrsystem und ein Waffenlager in Kuwait, griffen ei...

Artikel-Länge: 4708 Zeichen

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