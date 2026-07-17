17.07.2026

Spanien

Washington will »Fergies« Auslieferung

Spanien: Festgenommener US-Millionär wird wegen seiner linken und palästinasolidarischen Positionen verfolgt

Von Carmela Negrete

In Spanien haben am Mittwoch 13 Parteien Innenminister Fernando Grande-Marlaska einen Brief überreicht, in dem sie die Freilassung des US-Aktivisten James »Fergie« Cox Chambers jr. fordern. Der millionenschwere Spross einer Unternehmerfamilie ist bekannt für seine kommunistischen Positionen und wurde am Freitag vergangener Woche auf der Baleareninsel Ibiza festgenommen. Die Verhaftung war von der spanischen Audiencia Nacional (Nationaler Gerichtshof) angeordnet word...

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