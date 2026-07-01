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18.07.2026
Brief aus Jerusalem

Bürger zweiter Klasse

Israel: 2018 wurde die Unterordnung von Palästinensern gegenüber Juden gesetzlich zementiert

Von Helga Baumgarten
Vor acht Jahren, am 19. Juli 2018, hat die Knesset das Nationalstaatsgesetz verabschiedet. Darin wurde festgelegt, dass Israel der Staat der Juden ist. Es wurde als Grundgesetz erlassen und kann somit nur mit einer absoluten Mehrheit der Abgeordneten durch ein neues Grundgesetz ersetzt werden. »Das Land Israel ist die historische nationale Heimat des jüdischen Volkes«, in dem der Staat Israel errichtet wurde, lautet ein Kernsatz des Gesetzes. Dort übt das jüdische V...

Artikel-Länge: 4960 Zeichen

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