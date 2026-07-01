18.07.2026

Achse Berlin–Paris

Kabinettssitzung vor Kampfflugzeugen

Deutsch-französisches Ministertreffen auf Luftwaffenstützpunkt in NRW

Von Philip Tassev

Schon oft hat man ihr Ende vorhergesagt oder ihr mindestens genauso häufig eine Krise diagnostiziert: Am Freitag haben sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz bemüht, die Achse Berlin–Paris öffentlichkeitswirksam als stabil und zukunftssicher darzustellen. Nachdem Merz bereits am Vorabend Macron im Grandhotel Schloss Bensberg bei Köln empfangen hatte, leiteten die beiden Politiker am Freitag vormittag eine gemeinsame Sitzung ihrer...

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