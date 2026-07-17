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17.07.2026
WM-Kolumne

Schnäppchen

Gras

Von Jürgen Roth
Leser S., den ich unbekannterweise grüße, schreibt – mir notabene entschieden zugeneigt –, er benötige bei meinem Tinnef »ständig ein Fremdwörterbuch, einen Englischübersetzer und ein Nachschlagewerk über Philosophie und Literaturwissenschaft«. Ich verstehe ihn, da könnt’ ma’ grantig werden. Der Verdacht, es obwalte meinerseits ein nicht unerhebliches Maß an Bildungsdünkel, ist eventuell schwer von der Hand zu weisen. Ich möchte allerdings versichern, dass mir nicht...

Artikel-Länge: 2632 Zeichen

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