17.07.2026

Körperoptimierung

Die fetten Jahre sind vorbei

Kontrollverlust in Krisenzeiten: »Looksmaxxing«, Eiweißriegel und andere Bewältigungsstrategien

Von Mara Luise Günzel

Wissen Sie, wieviel Protein Sie heute schon gegessen haben? Wenn man im durchschnittlichen deutschen Supermarkt die Augen offen hält, fallen einem schnell diverse Produkte, von Riegeln über Milchprodukte bis hin zur Limonade, auf, die entweder besonders viel Eiweiß enthalten oder damit extra angereichert wurden. Während die Überwachung des eigenen Makronährstoffhaushaltes bis vor einigen Jahren vor allem in Fitness- und Bodybuildingforen stattfand, ist sie nun fast ...

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