17.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Scholle für Schlemmer Eine Bauernfamilie aus Trollebüll in Nordfriesland kommt bei den miserablen Milchpreisen ins Schwitzen – und reagiert darauf, indem sie aus der Kuhmilch Speiseeis herstellt. 1.200 Liter Leckerstes werden wöchentlich produziert, und dazu gibt es auch noch Torten! BRD 2025. → Die Nordreportage. Milch mal anders: Eis vom Bauernhof. NDR, 14.30 Uhr Multiversum Das Ende der Globalisierung? Einerseits ja, wenn man’s mit den Augen des selbsternannten W...

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