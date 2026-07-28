28.07.2026

Theorie

Weder Demokratie noch Faschismus

Die gegenwärtige Rechtsentwicklung lässt sich am besten mit dem Begriff des Autoritarismus fassen. Ein Debattenbeitrag

Von Emanuel Kapfinger

Am 8. April 2026 wandte sich Sebastian Friedrich an dieser Stelle in der jungen Welt gegen den derzeit vieldiskutierten Begriff der Faschisierung, der analytisch wie auch strategisch auf ein falsches Gleis führe. Denn mit ihm würde die tatsächliche Funktion der AfD für die Absicherung des Kapitalismus unterschätzt. Vieles spreche derzeit eher für eine autoritäre Formierung der bestehenden Demokratie unter Führung der CDU, die sich hierfür mit der AfD zusammentun kön...

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