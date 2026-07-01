Zum Inhalt der Seite
28.07.2026
Theorie

Weder Demokratie noch Faschismus

Die gegenwärtige Rechtsentwicklung lässt sich am besten mit dem Begriff des Autoritarismus fassen. Ein Debattenbeitrag

Von Emanuel Kapfinger
Am 8. April 2026 wandte sich Sebastian Friedrich an dieser Stelle in der jungen Welt gegen den derzeit vieldiskutierten Begriff der Faschisierung, der analytisch wie auch strategisch auf ein falsches Gleis führe. Denn mit ihm würde die tatsächliche Funktion der AfD für die Absicherung des Kapitalismus unterschätzt. Vieles spreche derzeit eher für eine autoritäre Formierung der bestehenden Demokratie unter Führung der CDU, die sich hierfür mit der AfD zusammentun kön...

Artikel-Länge: 22942 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe