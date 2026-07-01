22.07.2026

Sinnsprüche

Was in den Brunnen fällt

Von Marc Hieronimus

Worte und Taten haben Konsequenzen. Diese Einsicht drückt sich im Spruch von der Zahncreme oder -pasta aus, die man nicht wieder zurück in die Tube bekommt. Ein bisschen kriegt man sie tatsächlich doch zurück, indem man die Tube senkrecht hält, die Luft rausdrückt und dann die Paste, die wir aus unerfindlichen Gründen wahlweise nach italienischen Nudeln oder französischer Sahne benennen, mit der Tubenrückkehr zur alten Form wiedereinsaugt. Gleichwohl, was Taten und ...

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