Zum Inhalt der Seite
22.07.2026
Sinnsprüche

Was in den Brunnen fällt

Von Marc Hieronimus
Worte und Taten haben Konsequenzen. Diese Einsicht drückt sich im Spruch von der Zahncreme oder -pasta aus, die man nicht wieder zurück in die Tube bekommt. Ein bisschen kriegt man sie tatsächlich doch zurück, indem man die Tube senkrecht hält, die Luft rausdrückt und dann die Paste, die wir aus unerfindlichen Gründen wahlweise nach italienischen Nudeln oder französischer Sahne benennen, mit der Tubenrückkehr zur alten Form wiedereinsaugt. Gleichwohl, was Taten und ...

Artikel-Länge: 2044 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe