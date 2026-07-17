17.07.2026

Stand der Dinge

Technofeudalismus

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Dass die EU ein Demokratiedefizit hat, ist bekannt. Nun ist es den Eurokraten gelungen, die Chatkontrolle durchs EU-Parlament zu bringen. Eine Mehrheit gab es für dieses Vorhaben nie, aber in Brüssel wird abgestimmt, bis das Ergebnis passt, auch in den Ferien. Anstatt demokratische Verfahren zu stärken, setzt man auf Überwachung der Bürger. Der wirtschaftlich im Niedergang befindliche Subkontinent schreitet auf dem Weg in einen Kontrollstaat weiter voran, was zu dem...

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