17.07.2026

Konflikt im Maghreb

Es geht um Legitimität

Über die Köpfe der Sahrauis hinweg kann der Westsahara-Konflikt nicht gelöst werden

Von Mohamed Elbaikam

Die USA haben ihre Anstrengungen für eine Lösung des Westsahara-Konflikts verstärkt. Dabei steht Washington vor einer Schwierigkeit, die über Diplomatie hinausreicht. Es geht nicht einfach nur darum, ob Verhandlungen zu einer Einigung führen. Entscheidend ist, ob eine Einigung überhaupt die nötige Legitimität erlangen kann, um Bestand zu haben. Die Westsahara steht im Zentrum eines der am längsten ungelösten politischen Konflikte der Welt. Initiativen der UNO kamen ...

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