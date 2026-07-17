17.07.2026

Monsunfolgen in Bangladesch

Masernausbruch plus Überschwemmungen

Bangladesch: Viele Tote nach Erdrutschen. Einstige Flutungskanäle fehlen. Das Dengue-Risiko wächst

Von Thomas Berger

Nach Monsunregenfällen in Bangladesch haben Überschwemmungen und Erdrutsche bis Mitte der Woche mindestens 56 Menschenleben gefordert. Weit über 10.000 Einwohner des südasiatischen Landes mussten ihre Heimatorte und Stadtviertel verlassen und harren nun in 329 Notunterkünften aus. Am schlimmsten betroffen ist der Distrikt Cox’s Bazar im Osten, in dem auch die Lager der insbesondere 2017 aus dem benachbarten Myanmar geflüchteten Rohingya liegen. Allein in dieser Regi...

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