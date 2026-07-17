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17.07.2026
Stimme aus Havanna

Klassenkampf in Kuba

Erfolge und Widersprüche auf der sozialistischen Karibikinsel

Von Michel Torres Corona
Zwei weise Männer haben es mit typisch genialer Einfachheit formuliert: »Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.« Für Kommunisten müsse dieser Klassenkampf, wie Marx selbst in seinem berühmten Brief an Joseph Weydemeyer schrieb, zur »Diktatur des Proletariats« führen, einem historischen Übergang zu einer klassenlosen, von Ausbeutung freien Gesellschaft. Er und Engels waren sich des Scheiterns der Pariser Kommune bewusst, e...

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