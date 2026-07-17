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17.07.2026
Nahostkonflikt

Märchen aus 1001 Nacht

Iran: Angeblicher Rekrutierungsversuch von Expräsident Mahmud Ahmadinedschad durch Mossad

Von Knut Mellenthin
Das Büro des iranischen Politikers Mahmud Ahmadine­dschad hat am Dienstag Berichte westlicher Medien über eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad als »falsch« und »auf hollywoodartigen Behauptungen gründend« zurückgewiesen. Der 69jährige war von August 2005 bis August 2013 zwei Amtszeiten lang Präsident der Islamischen Republik. Phantasievoll ausgeschmückte Erzählungen, dass Israel den »berüchtigten Holocaustleugner« angeblich zum Partne...

Artikel-Länge: 4138 Zeichen

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