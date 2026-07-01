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17.07.2026
Mietenwahnsinn

Hamburgs Regierung lässt wuchern

1.700 gemeldete Mietwucherfälle, null Bearbeitungen

Von Niki Uhlmann
Rund 1.700mal haben Hamburger bei ihren Bezirksämtern seit November 2024 Mietwucher gemeldet. »Bearbeitet wurde davon noch kein einziger Fall«, hielt am Donnerstag eine Pressemitteilung der Fraktion Die Linke in der dortigen Bürgerschaft fest. Seit dem 1. Juli sei eine »neu eingerichtete Taskforce« zuständig. Die solle, obwohl die Stadtentwicklungsbehörde im April 2025 für diese Aufgabe zwölf Vollzeitstellen vorgesehen hatte, nur sechs umfassen und umfasse derzeit v...

Artikel-Länge: 1602 Zeichen

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