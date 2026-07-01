17.07.2026

Deindustrialisierung der BRD

Chemiebranche kriselt weiter

Lobbyverband zieht ernüchternde Halbjahresbilanz

Von Luca von Ludwig

Es brodelt in den Pressestellen von allerlei Behörden, Konzernen und Branchenverbänden: Die Halbjahresbilanzen sind fällig. So auch beim Verband der chemischen Industrie (VCI), der die seine am Donnerstag präsentierte und dabei feststellte: Der Branche geht es schlecht. Insbesondere bei den Investitionen beklagt die Chemielobby enorme Rückstände und macht dafür die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortlich. Zwar habe sich die Branche in der ersten...

Artikel-Länge: 3290 Zeichen