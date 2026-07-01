17.07.2026
Deindustrialisierung der BRD
Chemiebranche kriselt weiter
Lobbyverband zieht ernüchternde Halbjahresbilanz
Von Luca von Ludwig
Es brodelt in den Pressestellen von allerlei Behörden, Konzernen und Branchenverbänden: Die Halbjahresbilanzen sind fällig. So auch beim Verband der chemischen Industrie (VCI), der die seine am Donnerstag präsentierte und dabei feststellte: Der Branche geht es schlecht. Insbesondere bei den Investitionen beklagt die Chemielobby enorme Rückstände und macht dafür die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verantwortlich. Zwar habe sich die Branche in der ersten...
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