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16.07.2026
WM-Kolumne

Radio

Gras

Von Jürgen Roth
Ich muss mein heutiges Thema zunächst torpedieren und in der Causa des indiskutablen Gari Paubandt nachhakeln. Ich wollte während der meisterlichen Darbietung der Spanier, die den Feuilletonmythos Frankreich destruierten, nicht mitschreiben, allein, ein paar verbale Kotzbröcklein landeten auf dem Schmierpapier: »Frankreich mit mutigem Anlaufverhalten«, »Darin liegt ein großer Schlüssel«, »Wenn’s um Kontrolle geht, dann geht’s ja auch darum, wer hat die Strippen in d...

Artikel-Länge: 2726 Zeichen

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