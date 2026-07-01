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16.07.2026
Verhandlungen der Süßwarenindustrie

Bittere Drops serviert

Entgelte in der Süßwarenindustrie werden erstmals bundesweit verhandelt. Quasi. Unternehmen mauern

Von Gudrun Giese
Eine leichte Verbesserung des Angebotes konnten Beschäftigte aus der schleswig-holsteinischen Süßwarenindustrie mit ihrem neuerlichen Streik in der vergangenen Woche erreichen. Doch das war bei weitem nicht genug. Die tags darauf stattfindende dritte Verhandlungsrunde über die Entgelte für die Kollegen in tarifgebundenen Betrieben scheiterte so wiederum. Zum 30. April endete die Laufzeit der Entgelttarifverträge für die Süßwarenindustrie in Hamburg und Schleswig-Hol...

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