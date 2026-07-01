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16.07.2026
Ballett

Ein Prinz muss gehen

Erst gefeiert, dann gefeuert: Starballerino Julian MacKay und das Bayerische Staatsballett

Von Gisela Sonnenburg
Er ist ein virtuoser Ballerino. Aber ihm fehlte der Instinkt dafür, dass er auf der Abschussliste stand. Julian MacKay, US-Amerikaner und an der Akademie des Bolschoi-Balletts in Moskau ausgebildet, wurde am vergangenen Montag von seinem Arbeitgeber, dem Bayerischen Staatsballett, fristlos entlassen. Die Begründung fehlt allerdings, offiziell aus rechtlichen Gründen. Vier Jahre lang hatte MacKay in München als Prinz und in ähnlichen Rollen begeistert. Aber seit sein...

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