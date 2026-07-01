16.07.2026

Indisches Bildungswesen

Die Jugend fordert ihre Zukunft

Indien: Studierende protestieren gegen mangelnde Perspektiven und fordern Rücktritt des Bildungsministers

Von Satyajeet Malik

Die indische Jugend sieht sich heute mit einer beispiellosen Krise konfrontiert, die von drastisch hohen Lebenshaltungskosten und Erwerbslosigkeit geprägt ist. Laut der periodischen Arbeitskräfteerhebung der Regierung liegt die allgemeine Arbeitslosenquote landesweit bei etwa 3,1 Prozent. Unter jungen Hochschulabsolventen beträgt sie 11,2 Prozent, übersteigt in ländlichen Gebieten sogar 11,8 Prozent – ein Hinweis darauf, dass die Anzahl erwerbsloser Personen mit hoh...

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