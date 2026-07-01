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16.07.2026
Konflikt im Sahel

Tauwetter zwischen Algerien und Mali

Beide Nachbarstaaten erneuern diplomatische Beziehungen und öffnen den lange geschlossenen Luftraum

Von Sabine Kebir
Vierzehn Monate lang hatten Mali und Algerien keine diplomatischen Beziehungen unterhalten. Grund war, dass Mali ­Algerien bis hin zum UN-Sicherheitsrat anklagte, über seinem Territorium eine hochmoderne und kostspielige Kampfdrohne abgeschossen zu haben. Die Regierung in Algier, die bisher nur von der malischen »Junta« sprach, konnte jedoch mit Satellitenaufnahmen beweisen, dass das Fluggerät über algerischem Gebiet vom Himmel geholt worden war. Der Fall war brisan...

Artikel-Länge: 4213 Zeichen

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