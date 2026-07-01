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16.07.2026
Philippinen

Druck auf Rodrigo Duterte wird erhöht

Haft in Den Haag: Strafgericht bereitet Prozess gegen philippinischen Expräsidenten im November vor

Von Rainer Werning
Für die Familie Duterte kommt es hart auf hart. Gegen die philippinische Vizepräsidentin Sara Duterte läuft seit dem 6. Juli ein Amtenthebungsverfahren, während ihr Vater und Familienpatriarch, Expräsident Rodrigo R. Duterte, bereits vier Monate in einer Gefängniszelle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) im niederländischen Den Haag einsitzt. Gegen ihn lag seit dem 7. März 2025 ein Haftbefehl des IStGH vor, der am 11. März mit Hilfe von Interpol-Beamten vo...

Artikel-Länge: 4155 Zeichen

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