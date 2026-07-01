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16.07.2026
Industrielobbyismus

Lobby für betreute Konkurrenz

Maschinenbauer fordern von EU Schutz vor chinesischen Mitwettbewerbern

Von Luca von Ludwig
Kapitalstandort im Konjunktiv: Man würde und könnte, wenn nur, und überhaupt. So liest sich in etwa das Positionspapier des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), das dieser am Mittwoch veröffentlicht hat. Thema war die leidige Konkurrenz mit Mitwettbewerbern aus der Volksrepublik China. »Wir nehmen den Wettbewerb an«, sagte Bertram Kawlath, Präsident der Branchenlobby, zur Veröffentlichung des Papiers. Das »Aber« folgte sogleich: »Wir benötigen einen ...

Artikel-Länge: 3281 Zeichen

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