16.07.2026

Hausbesetzung an der Uni Gießen

Innenminister außer Fassung

Uni Gießen: 150 Polizisten räumen zwölf Hausbesetzer. Poseck warnt vor gefährlichen »Linksextremisten«

Von Max Grigutsch

Das ist reichlich absurd. Eine studentische Hausbesetzung an der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen wurde am Dienstag unter Einsatz von mehr als 150 Polizisten geräumt. Die Besetzerinnen und Besetzer wollten ein leerstehendes Gebäude zu einem »gemeinschaftlichen Ort der Begegnung« machen, wie es in einer Pressemitteilung vom selben Tag heißt. Darin sah Hessens Innenminister Roman Poseck nicht weniger als »ein weiteres Beispiel für die zunehmenden Gefährdungen du...

Artikel-Länge: 4372 Zeichen